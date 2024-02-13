Как снизить частоту и тяжесть симптомов отмены антидепрессантов?

Резкая отмена антидепрессантов ассоциирована с синдромом отмены, клинические проявления которого весьма разнообразны. В качестве физических симптомов фигурируют головная боль, слабость, учащенное сердцебиение, тошнота, абдоминальная боль. В качестве психиатрических симптомов отмечаются нарушения сна, тревожность, панические атаки, агрессивность, суицидальные мысли.

При этом тяжесть и частота синдрома отмены зависит от длительности терапии и дозы: чем терапия продолжительнее и доза выше, тем выражение протекает синдром отмены.

Сходство между некоторыми симптомами отмены и симптомами, которые диктуют необходимость приема антидепрессантов, нередко приводят к подмене понятий синдрома отмены и рецидива симптомов. Это ассоциировано с неоправданным повторным приемом антидепрессанта.

Симптомы отмены были описаны для всех групп антидепрессантов. По имеющимся данным, синдром отмены чаще встречается на фоне антидепрессантов с коротким периодом полувыведения, не превосходящим 24 часа. К примеру, пароксетин, дулоксетин и венлафаксин.

Как же снизить возникновение симптомов отмены? Следует рекомендовать поэтапное снижение дозы на протяжении более, чем 4 недель. В среднем следует снижать ежедневную дозу постепенно на 5-10% каждые 1-4 недели.