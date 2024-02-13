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Как снизить частоту и тяжесть симптомов отмены антидепрессантов?
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Как снизить частоту и тяжесть симптомов отмены антидепрессантов?

Резкая отмена антидепрессантов ассоциирована с синдромом отмены, клинические проявления которого весьма разнообразны. В качестве физических симптомов фигурируют головная боль, слабость, учащенное сердцебиение, тошнота, абдоминальная боль. В качестве психиатрических симптомов отмечаются нарушения сна, тревожность, панические атаки, агрессивность, суицидальные мысли. 

При этом тяжесть и частота синдрома отмены зависит от длительности терапии и дозы: чем терапия продолжительнее и доза выше, тем выражение протекает синдром отмены. 

  • Сходство между некоторыми симптомами отмены и симптомами, которые диктуют необходимость приема антидепрессантов, нередко приводят к подмене понятий синдрома отмены и рецидива симптомов. Это ассоциировано с    неоправданным повторным приемом антидепрессанта. 
  • Симптомы отмены были описаны для всех групп антидепрессантов. По имеющимся данным, синдром отмены чаще встречается на фоне антидепрессантов с коротким периодом полувыведения, не превосходящим 24 часа. К примеру, пароксетин, дулоксетин и венлафаксин. 
  • Как же снизить возникновение симптомов отмены? Следует рекомендовать поэтапное снижение дозы на протяжении более, чем 4 недель. В среднем следует снижать ежедневную дозу постепенно на 5-10% каждые 1-4 недели.
  • Перед назначением антидепрессивной терапии необходимо предупредить пациентов о потенциальном синдроме отмены  в случае резкого снижения дозы или самостоятельного прекращения приема препарата. Показано, что пациенты, которые владеют данной информацией, могут чаще перенести симптомы отмены без помощи специалистов. 

Источник: Arrêt d’un antidépresseur. Rev Prescrire 2021 ; 41 (450) : 288-290.

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